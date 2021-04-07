Общий объем сделок на рынке недвижимости снизился на 59%

2020 год из-за пандемии COVID-19 не был слишком щедр на инвестиционные сделки – согласно S&P Global, во всем мире их объем снизился на 53%.
По данным JLL Global Real Estate Perspective, общий объем сделок на рынке недвижимости за 2020 год снизился на 28% по сравнению с 2019 годом и составил $762 млрд.
Читайте также: Анализ рынка столичной недвижимости за 1 квартал 2021 года
Общий объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости Украины за 2020 год составил 153 миллиона долларов. Этот показатель соответствует 2017 году и на 59% ниже, чем в 2019-м.
В то же время инвесторы продолжают придерживаться осторожной, но уверенной инвестиционной стратегии. В конце 2020 года эксперты опросили 38 глобальных инвесторов с активами в управлении стоимостью свыше $1,5 трлн о планах на 2021 год. 82% опрошенных планируют удерживать или увеличивать присутствие в недвижимости до конца 2021 года. В фокусе инвесторов остаются качественные премиальные проекты офисного, ритейл и логистического секторов в крупных городах.
Большинство крупных и коммерчески успешных объектов не выставлялись на продажу открыто. Такая стратегия лендлордов нацелена на прибыльность и защиту своего актива. Инвесторы ориентируются скорее на объекты, которые четко подходят под их критерии.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев хотят перевести на новый вид газа — СМИПозавчера, 20:00 - 3817 15
У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцамВчера, 10:13 - 1344 11
Киевлянам транспортный локдаун «стоил» более 80 млн грнВчера, 10:30 - 922 10
Цена на электроэнергию в Украине возрослаПозавчера, 19:00 - 90005 7
В Раде предлагают ввести штрафы до 8,5 тысяч за нарушение самоизоляцииВчера, 16:00 - 478 5
Украинцы продают доллары - глава Совета НБУВчера, 12:00 - 8457 1
Сколько стоят частные дома в Киеве и пригороде (инфографика)Вчера, 14:01 - 3924
Объемы потребления населением электроэнергии существенно завышены - ЭнергоатомВчера, 11:44 - 1954 2
У Зеленского объяснили, в чем цель налоговой амнистии и зачем это украинцамВчера, 10:13 - 1344 11
Межбанк: валютный рынок начнет оживатьВчера, 11:21 - 1155
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Позавчера, 11:58 - 601
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 251
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1103 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 3014 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 2012 6