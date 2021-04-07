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Общий объем сделок на рынке недвижимости снизился на 59%

Общий объем сделок на рынке недвижимости снизился на 59%

2020 год из-за пандемии COVID-19 не был слишком щедр на инвестиционные сделки – согласно S&P Global, во всем мире их объем снизился на 53%.

По данным JLL Global Real Estate Perspective, общий объем сделок на рынке недвижимости за 2020 год снизился на 28% по сравнению с 2019 годом и составил $762 млрд.

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Общий объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости Украины за 2020 год составил 153 миллиона долларов. Этот показатель соответствует 2017 году и на 59% ниже, чем в 2019-м.

В то же время инвесторы продолжают придерживаться осторожной, но уверенной инвестиционной стратегии. В конце 2020 года эксперты опросили 38 глобальных инвесторов с активами в управлении стоимостью свыше $1,5 трлн о планах на 2021 год. 82% опрошенных планируют удерживать или увеличивать присутствие в недвижимости до конца 2021 года. В фокусе инвесторов остаются качественные премиальные проекты офисного, ритейл и логистического секторов в крупных городах.

Большинство крупных и коммерчески успешных объектов не выставлялись на продажу открыто. Такая стратегия лендлордов нацелена на прибыльность и защиту своего актива. Инвесторы ориентируются скорее на объекты, которые четко подходят под их критерии.

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По материалам НВ
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