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За I квартал от физлиц в местные бюджеты поступило 514 миллионов гривен платы за землю

За I квартал от физлиц в местные бюджеты поступило 514 миллионов гривен платы за землю

За I квартал 2021 года в местные бюджеты поступило 514 млн грн платы за землю от физических лиц, что на 3,4 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

«За январь-март 2021 года обеспечено поступление в местные бюджеты платы за землю с физических лиц в сумме 514,0 млн грн. Это на 3,4 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

За март 2021 года поступления платы за землю от физических лиц составляли 185,9 млн грн. Это почти на 38,1 млн грн или на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, использование земли в Украине — платно. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, который уплачивается на соответствующей территории.

Справка Finance.ua:

Штрафы за неуплату налога:

  • при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, — в размере 10% погашенной суммы налогового долга;
  • при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, — в размере 20% погашенной суммы налогового долга.

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По материалам Finance.UA
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