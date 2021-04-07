За I квартал от физлиц в местные бюджеты поступило 514 миллионов гривен платы за землю

За I квартал 2021 года в местные бюджеты поступило 514 млн грн платы за землю от физических лиц, что на 3,4 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).
«За январь-март 2021 года обеспечено поступление в местные бюджеты платы за землю с физических лиц в сумме 514,0 млн грн. Это на 3,4 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
За март 2021 года поступления платы за землю от физических лиц составляли 185,9 млн грн. Это почти на 38,1 млн грн или на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, использование земли в Украине — платно. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, который уплачивается на соответствующей территории.
Штрафы за неуплату налога:
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