Что нужно знать о земельном налоге

Использование земли в Украине является платным. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, который уплачивается на соответствующей территории.
Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.
Кто является плательщиком налога:
Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере:
Когда необходимо уплатить налог:
Кто освобождается от уплаты земельного налога:
Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах граничных норм:
Штрафы за неуплату налога:
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