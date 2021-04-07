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Что нужно знать о земельном налоге

Что нужно знать о земельном налоге

Использование земли в Украине является платным. Органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают ставки платы за землю и льготы по земельному налогу, который уплачивается на соответствующей территории.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Кто является плательщиком налога:

  • владельцы земельных участков, земельных долей (паев);
  • землепользователи.

Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере:

  • не более 3% от их нормативной денежной оценки, для земель общего пользования — не более 1% от их нормативной денежной оценки,
  • для сельскохозяйственных угодий — не менее 0,3% и не более 1% от их нормативной денежной оценки,
  • для лесных земель — не более 0,1% от их нормативной денежной оценки.

Когда необходимо уплатить налог:

  • земельный налог физлицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;
  • физлицами в сельской и поселковой местности земельный налог может уплачиваться через кассы сельских (поселковых) советов или советов объединенных территориальных общин, созданных в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин, по квитанции о приеме налоговых платежей;
  • базовым налоговым периодом для уплаты земельного налога является календарный год, который начинается 1 января и заканчивается 31 декабря того же года.

Кто освобождается от уплаты земельного налога:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • физические лица, признанные законом лицами, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах граничных норм:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 гектаров;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;
  • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;
  • для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

Штрафы за неуплату налога:

  • при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, — в размере 10% погашенной суммы налогового долга;
  • при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, — в размере 20% погашенной суммы налогового долга.

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По материалам Finance.UA
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