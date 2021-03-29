Изменения в организации выплаты и доставки пенсий и денежного пособия (разъяснения ПФ)

До 1 сентября 2021 года Пенсионный фонд Украины проведет первый конкурс для отбора организаций, которые будут производить выплату и доставку пенсий и денежного пособия по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. До его проведения выплату и доставку пенсий будет производить АО «Укрпочта».
Об этом пишет Пенсионный фонд Украины в facebook.
По месту фактического проживания с 1 сентября 2021 года будут получать пенсии и денежное пособие:
Такие лица будут получать пенсии и денежное пособие по собственному выбору: или через организацию, отобранную на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.
Другие категории пенсионеров, которые сегодня получают выплаты в отделениях АО «Укрпочта» или с доставкой на дом почтальонами, до 1 сентября 2021 года должны выбрать один из уполномоченных банков для проведения дальнейшей выплаты пенсий из перечня.
Если до определенного срока граждане не сделают выбор – выплата пенсий для таких получателей с 1 сентября 2021 года будет производиться через текущий счет в АО «Ощадбанк», который будет открыт по обращению органа Пенсионного фонда Украины, о чем получатель будет проинформирован.
Граждане могут в любое время сменить уполномоченный банк по собственному желанию.
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