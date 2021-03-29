Изменения в организации выплаты и доставки пенсий и денежного пособия (разъяснения ПФ)

До 1 сентября 2021 года Пенсионный фонд Украины проведет первый конкурс для отбора организаций, которые будут производить выплату и доставку пенсий и денежного пособия по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. До его проведения выплату и доставку пенсий будет производить АО «Укрпочта».

Об этом пишет Пенсионный фонд Украины в facebook.

По месту фактического проживания с 1 сентября 2021 года будут получать пенсии и денежное пособие:

люди с инвалидностью I группы;

лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

лица, достигшие 80-летнего возраста;

получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Такие лица будут получать пенсии и денежное пособие по собственному выбору: или через организацию, отобранную на конкурсе, или через выбранный самостоятельно банк из числа уполномоченных.

Другие категории пенсионеров, которые сегодня получают выплаты в отделениях АО «Укрпочта» или с доставкой на дом почтальонами, до 1 сентября 2021 года должны выбрать один из уполномоченных банков для проведения дальнейшей выплаты пенсий из перечня.

Если до определенного срока граждане не сделают выбор – выплата пенсий для таких получателей с 1 сентября 2021 года будет производиться через текущий счет в АО «Ощадбанк», который будет открыт по обращению органа Пенсионного фонда Украины, о чем получатель будет проинформирован.

Граждане могут в любое время сменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Справка Finance.ua:

Кабинетом Министров Украины 29 марта 2021 года принято постановление № 277 «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины».

С 1 апреля украинским работающим пенсионерам повысили пенсии. Выплаты в апреле получат около 2,7 млн украинцев. Повышение пенсии предусматривается для пенсионеров, которые еще не вышли на заслуженный отдых. Для надбавок будет учитываться их страховой стаж и зарплата (выплаты будут при условии, что у них набралось 24 месяца дополнительного стажа).

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