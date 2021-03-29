Годовой тариф на газ: что будет с льготами и субсидиями

Запуск годового тарифа на газ не повлияет на льготников или получателей субсидии. В частности, субсидии останутся монетизированными.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Тариф «Годовой».

В газоснабжающей компании «Нафтогаз» заверяют, что для получателей льгот и субсидий при запуске годовой цены ничего не изменится. Кроме того, субсидия и социальные выплаты не будут прекращаться при смене поставщика газа.

В компании подчеркивают, что получатели субсидий не должны подавать никаких справок и посещать органы социального страхования в связи с карантином.

«Теперь информацией о клиентах каждый месяц обменивается исключительно поставщик с управлением соцзащиты населения. Мы заинтересованы в том, чтобы человеку насчитали субсидию, чтобы он ею заплатил за газ», — добавили в «Нафтогазе».

Напомним, ранее сообщалось, что цена на газ в Украине не снижается из-за повышенного спроса в Европе. На сегодня она установлена в пределах 6,99 гривен за кубометр и ниже.

Справка Finance.ua:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ ) окончательно приняла постановление, регулирующее условия годового контракта на поставку газа для населения, который по умолчанию получат все потребители с 1 мая 2021 года.

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