Годовой тариф на газ: что будет с льготами и субсидиями

Запуск годового тарифа на газ не повлияет на льготников или получателей субсидии. В частности, субсидии останутся монетизированными.
Об этом говорится в материале РБК-Украина «Тариф «Годовой».
В газоснабжающей компании «Нафтогаз» заверяют, что для получателей льгот и субсидий при запуске годовой цены ничего не изменится. Кроме того, субсидия и социальные выплаты не будут прекращаться при смене поставщика газа.
В компании подчеркивают, что получатели субсидий не должны подавать никаких справок и посещать органы социального страхования в связи с карантином.
«Теперь информацией о клиентах каждый месяц обменивается исключительно поставщик с управлением соцзащиты населения. Мы заинтересованы в том, чтобы человеку насчитали субсидию, чтобы он ею заплатил за газ», — добавили в «Нафтогазе».
Напомним, ранее сообщалось, что цена на газ в Украине не снижается из-за повышенного спроса в Европе. На сегодня она установлена в пределах 6,99 гривен за кубометр и ниже.
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