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Продажи Rolls-Royce выросли на 62%

Продажи Rolls-Royce выросли на 62%

В первом квартале 2021 года продажи автомобилей марки Rolls-Royce выросли на 62% по сравнению с первым кварталом 2020 года, сообщили в компании.

Это стало рекордом за 116-летнюю историю бренда: за первые три месяца марка побила предыдущие рекордные результаты, установленные в первом квартале 2019 года.

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Увеличение продаж отмечено на всех рынках, лидеры роста – Китай, США и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Спрос на модельный ряд Rolls-Royce зафиксирован до второй половины 2021 года, заявили в компании.

«2021 год начался очень успешно для Rolls-Royce Motor Cars, что подтверждают квартальные результаты продаж – рекордные показатели за всю 116-летнюю историю бренда.

Благодаря уверенному спросу на наши модели, особенно на новый Ghost и внедорожник Cullinan, росту продаж на ключевых рынках и рекордным заказами на индивидуализацию по программе Bespoke сегодня наш бизнес находится в отличной форме», – заявил Торстен Мюллер-Отвос, исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars.

По материалам НВ
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