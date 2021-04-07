Продажи Rolls-Royce выросли на 62%

В первом квартале 2021 года продажи автомобилей марки Rolls-Royce выросли на 62% по сравнению с первым кварталом 2020 года, сообщили в компании.

Это стало рекордом за 116-летнюю историю бренда: за первые три месяца марка побила предыдущие рекордные результаты, установленные в первом квартале 2019 года.

Читайте также: Rolls-Royce завершил 2020 год с убытком более $5,5 млрд

Увеличение продаж отмечено на всех рынках, лидеры роста – Китай, США и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Спрос на модельный ряд Rolls-Royce зафиксирован до второй половины 2021 года, заявили в компании.

«2021 год начался очень успешно для Rolls-Royce Motor Cars, что подтверждают квартальные результаты продаж – рекордные показатели за всю 116-летнюю историю бренда.

Благодаря уверенному спросу на наши модели, особенно на новый Ghost и внедорожник Cullinan, росту продаж на ключевых рынках и рекордным заказами на индивидуализацию по программе Bespoke сегодня наш бизнес находится в отличной форме», – заявил Торстен Мюллер-Отвос, исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars.