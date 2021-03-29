В Минздраве сообщили, кто закупает для украинцев Pfizer

Вакцина Pfizer в количестве 10 млн доз закуплена через британское закупочное агентство Crown Agents.

Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Закупкой вакцины Pfizer будет заниматься британское закупочное агентство Crown Agents. Это компания, которой мы платим за логистику и деятельность по доставке. Кто-то должен следить за соблюдением холодовой цепи и заказывать самолеты», — сказал он.

Степанов уточнил, что первая поставка закупленной вакцины Pfizer может быть в мае, а уже в ближайшие дни Украина получит 115 тыс. доз вакцины Pfizer, которые будут поставлены в рамках механизма COVAX.

«Предположительно, 14−15 апреля они должны быть в Украине», — сказал он.

По мнению главы Минздрава, госпредприятие «Медицинские закупки Украины» не в состоянии самостоятельно провести такую ​​операцию, как закупка вакцины от COVID-19.

«Мы через Crown Agents закупаем некоторые лекарственные средства, в том числе вакцины, потому, что наш покупатель непосредственно Г П Минздрава Украины не в состоянии, я это вам профессионально заявляю, провести такую ​​сложную закупку», — сказал министр.

Комментируя условия сотрудничества с Crown Agents и оплату за ее услуги, Степанов отметил, что, согласно договору с британским закупщиком, «там нет ни 6%, ни 5%, ни 3%, это меньше, но это точно имеет определенную конфиденциальность».