Комитет рекомендовал Раде поддержать доступную растаможку «еврономеров» в целом

Налоговый комитет на заседании 8 апреля рекомендовал Верховной Раде во втором чтении поддержать законопроекты, касающиеся доступной растаможки ввезенных авто в течение 180 дней.
Об этом сообщил председатель комитета Данил Гетманцев.
Читайте также: В законопроектах о еврономерах концепцию растаможки не изменят – Гетманцев
Законопроектами № 4643-д и № 4644-д (изменения в Таможенный и Налоговый кодексы) предлагается таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 г. по новой формуле. Она будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона.
Эта формула зависит только от возраста, объема и типа двигателя. Действие закона будет распространяться на транспортные средства, которые соответствуют экологическим нормам «Евро-2» и не имеют происхождения из страны, признанной государством-агрессором, или временно оккупированных территорий.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает одобрение Радой в 1 чтении законопроекта о льготном таможенном оформлении авто с европейской регистрацией.
Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввезенных авто в течение 180 дней.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НАПК проверит чиновников, задекларировавших BitcoinВчера, 15:47 - 759 15
Обязательное медицинское страхование в Украине должно появиться в 2023 году, — РадуцкийВчера, 09:30 - 729 7
Представлена защитная маска с вентиляторами и встроенными наушниками (фото)Вчера, 03:27 - 772 4
Израиль ввел новые правила въезда для украинцевВчера, 14:16 - 1049 3
Устенко сказал, благодаря чему ВВП Украины может вырастиВчера, 08:45 - 832 3
Что делать, если получили сообщение о задолженности за электроэнергиюВчера, 16:04 - 4207
Межбанк: стоит ли ждать нового взлета курса доллараВчера, 10:49 - 4067
Самые дорогие валюты мира (рейтинг 2021 года)Вчера, 18:55 - 3862 2
Резкого укрепления гривны не будет - НБУВчера, 09:00 - 2126 2
Фонд соцстрахования прокомментировал выплаты больничных после 30 июняВчера, 12:15 - 1793
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздухаПозавчера, 12:10 - 109
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 790 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2306 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1695 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1124