Комитет рекомендовал Раде поддержать доступную растаможку «еврономеров» в целом

Налоговый комитет на заседании 8 апреля рекомендовал Верховной Раде во втором чтении поддержать законопроекты, касающиеся доступной растаможки ввезенных авто в течение 180 дней.

Об этом сообщил председатель комитета Данил Гетманцев.

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Законопроектами № 4643-д и № 4644-д (изменения в Таможенный и Налоговый кодексы) предлагается таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 г. по новой формуле. Она будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона.

Эта формула зависит только от возраста, объема и типа двигателя. Действие закона будет распространяться на транспортные средства, которые соответствуют экологическим нормам «Евро-2» и не имеют происхождения из страны, признанной государством-агрессором, или временно оккупированных территорий.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает одобрение Радой в 1 чтении законопроекта о льготном таможенном оформлении авто с европейской регистрацией.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввезенных авто в течение 180 дней.