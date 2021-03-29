Киев попросит у Кабмина разрешение на самостоятельную закупку вакцины от коронавируса

На пленарном заседании Киевсовета депутаты планируют обратиться в Кабинет Министров и Верховную Раду для получения разрешения на прямую закупку вакцин от Covid-19.
Об этом Киевсовет принял решение на заседании 6 апреля.
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Причиной такого решения называют то, что на три миллиона населения Киева Министерство здравоохранения выделило 42 600 доз вакцин. Этого хватило только на 21 300 киевлян, чтобы вакцинироваться дважды.
«Есть насущная необходимость обратиться в центральные органы власти о прямой закупке столицей необходимого количества доз вакцины от COVID-19», – сказала председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.
Она также добавила, что город готов к закупке новых вакцин. В начале 2021 года Киевсовет выделил 140 млн грн на закупку вакцины. За это проголосовали 89 депутатов.
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