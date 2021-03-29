Минюст разрешил исполнителям автоматически арестовывать счета любых должников

Министерство юстиции Украины дало разрешение и частным, и государственным исполнителям накладывать автоматизированный арест на средства должников, имеющиеся на счетах в банках. При этом такой арест грозит всем должникам, включая неплательщиков алиментов.

Об этом говорится в приказе Минюста от 23.03.2021 № 1061/5.

В новой редакции приказа полностью изложен порядок автоматизированного ареста банковских счетов должников по исполнительным производствами о взыскании алиментов.

Основное новшество – исполнители будут арестовывать средства на счетах не только должников за неуплату алиментов, но и всех остальных.

Автоматизированный арест средств должников на счетах в банках предусматривает получение информации о счетах должников в банках, наложение или снятие исполнителем ареста средств путем вынесения постановлений как об аресте средств, так и о снятии ареста с денежных средств должника в форме электронного документа и принятие их к исполнению банками.

Справка Finance.ua:

Неуплата коммунальных услуг не является основанием для наложения ареста на имущество потребителя.

Арест средств на счетах граждан чаще всего происходит из-за имеющихся долгов, неуплаченных штрафов, алиментов и может быть наложен государственным исполнителем.

Более 2 миллионов украинцев значатся в реестре должников Украины. В течение 2020 года их количество выросло на 300 тысяч.

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