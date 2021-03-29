Бюджет получил первый миллиард от приватизации в 2021 году

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что государство получило первый миллиард гривен от приватизации в текущем году.

Об этом он написал в Facebook.

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Ожидается, что после принятия законопроекта № 4543 общие доходы от большой приватизации в 2021 году составят 12 млрд грн.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.

Рада на заседании 4 февраля приняла за основу законопроект, касающийся разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 год отмечает более 500 объектов, из которых 53 — перспективные объекты большой и средней приватизации.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 миллионах гривен.

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