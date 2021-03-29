В Минсоцполитики рассказали, кто сможет уйти на пенсию в 60 лет

В апреле в Украине изменился пенсионный возраст. Теперь уйти на заслуженный отдых в 59 лет и 6 месяцев смогут женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. В 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «Громадському радіо».

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Но в 2028 году уйти на отдых в 60 лет выйдет только при условии, если есть 35 лет страхового стажа.

По ее словам, на данный момент пенсия – это индивидуальный продукт, она у каждого своя.

«С 2000 года мы берем весь период, каждый год, месяц, и считаем индивидуальный коэффициент человека. Так рассчитывается пенсия. Если это люди, которые ушли на пенсию до 2000 года, то им считаются их зарплаты, которые были до того периода. Возможно, будут учитываться и премии того периода, но это индивидуально. Чтобы это выяснить, человеку надо обратиться в Пенсионный фонд», – объяснила она.

Она добавила, что пенсионеры могут зайти на вебпортал услуг Пенсионного фонда, зарегистрироваться, получить там все, что есть в ПФ по этому человеку.

«Мы выровняли пенсионный возраст для женщин и мужчин до 60 лет. Но нужно учитывать, что в реформе 2017 повышены требования к страховому стажу, который дает право на пенсию», – рассказала глава Минсоцполитики.

Лазебная добавила, что в 2028 году украинцы, которые захотят уйти на пенсию в 60 лет, должен будет иметь 35 лет страхового стажа. Таким образом, если у человека в 60 лет не будет 35 лет стажа, его нужно дорабатать.

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