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Назвали условие для минимальной пенсии в 3,5 тысячи гривен

Назвали условие для минимальной пенсии в 3,5 тысячи гривен

В случае принятия Верховной Радой законопроектов о прожиточном минимуме, минимальная пенсия составит 3,5 тысячи гривен для лиц с полным страховым стажем. Прожиточный минимум необходимо упорядочить.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

«Если Верховная Рада поддержит наш законопроект и сопутствующие четыре по изменениям в кодексы, то я на второй день внесу законопроект, который позволит сделать минимальную пенсию на уровне 3,5 тысяч гривен для неработающих, 70-летних, у кого есть 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин», — сказала она.

Как проверить свой страховой стаж

В то же время Лазебная отметила, что «надо отвязать все то лишнее, что привязано к прожиточному минимуму».

Напомним, Кабинет министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.

Справка Finance.ua:

  • В марте завершилась индексация пенсий, запланированная на 2021 год. По ее результатам в течение 2021 года повышенные пенсии будут получать около 8 миллионов пенсионеров. Более 6 миллионов пенсионеров получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
  • В этом году индексация пенсий рассчитана на 11% от основного размера пенсий в зависимости от стажа и заработка.

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По материалам РБК-Украина
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