Назвали условие для минимальной пенсии в 3,5 тысячи гривен

В случае принятия Верховной Радой законопроектов о прожиточном минимуме, минимальная пенсия составит 3,5 тысячи гривен для лиц с полным страховым стажем. Прожиточный минимум необходимо упорядочить.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр социальной политики Марина Лазебная.
«Если Верховная Рада поддержит наш законопроект и сопутствующие четыре по изменениям в кодексы, то я на второй день внесу законопроект, который позволит сделать минимальную пенсию на уровне 3,5 тысяч гривен для неработающих, 70-летних, у кого есть 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин», — сказала она.
В то же время Лазебная отметила, что «надо отвязать все то лишнее, что привязано к прожиточному минимуму».
Напомним, Кабинет министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.
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