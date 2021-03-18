Планы на повышение пенсий в этом году

С 4 марта началась выплата проиндексированных пенсий за март. Уже около 8 млн граждан получили пенсию, повышенную на 11%.
Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире телеканала “Дом”.
Среднее повышение за март составило около 300 грн.
“С марта месяца люди получают уже проиндексированный размер. С марта началась выплата пенсий за март и уже люди получают практически на сегодня. Большинство пенсионеров уже получили пенсию за март и это уже пенсия увеличенных размеров. Среднее повышение – около 300 грн”, – сказал Николай Шамбир.
В этом году индексация пенсий рассчитана на 11% от основного размера пенсий в зависимости от стажа и заработка.
“11% потому, что это зависит от того, что средняя зарплата – показатель, который берется для индексации, вырос на 17%, и инфляция в прошлом году составила 5%, соответственно 50% одного и другого суммируется, 22% и соответственно 50% от этого берется и будет 11%”, – сказал он.
По его словам, повышение пенсий будет еще в несколько этапов.
Планы повышения пенсий в течение 2021 года:
Также советник министра сказал, что средств, которые поступают в Пенсионный фонд, достаточно для того, чтобы выполнить это повышение.
О накопительной системе. “Накопительные пенсии, безусловно, дадут стабилизацию пенсионной системы. На сегодняшний день законопроект о накопительных пенсиях находится в Верховной Раде, ведутся дискуссии, обрабатываются самые надежные варианты. Но вполне реально решить этот вопрос в этом году”, – отметил Шамбир.
Ранее мы писали о том, за что могут остановить выплату пенсии. К примеру, если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения. При этом речь идет не только о намеренной фальсификации, но и, например, об ошибке в документах; в случае неполучения назначенной пенсии на протяжении 6 месяцев подряд и другие причины – читайте далее.
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