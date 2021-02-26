Как украинцам будут назначать пенсии без трудовых книжек

В Украине согласно закону №3623, который подписал президент Владимир Зеленский, пенсии будут начислять автоматически. Не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки для подтверждения своего стажа.

Об этом пишет Обозреватель.

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Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них были низкие заработки. Пенсионный фонд сначала должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

«Будет, как в Британии, Эстонии и других странах. Будет возможность без обращения, сбора информации, автоматически получить пенсию. Но человек сможет выбрать: если автоматически пенсия будет спорной, то можно будет подать документы и пересчитать ее», — рассказал заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко.

Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере). Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карты.

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Как ранее объясняли в Кабмине, работодатели смогут проверить действительность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

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Если у человека есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или с помощью работодателя. Тогда хранить трудовую книжку как носитель информации вовсе не будет необходимости.

Если кто-то все же захочет «коллекционировать» информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать это государство не сможет.

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