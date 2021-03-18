5 причин, за что могут остановить выплату пенсии

1 марта 2021 года стартовала индексация пенсий, сообщает Министерство социальной политики Украины. Однако, в то время, как у одних пенсионеров пенсии увеличиваются, другим могут приостановить выплаты в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

Об этом пишет u-news.com.ua.

“В частности, статья 49 закона определяет несколько причин, по которым могут приостановить выплату пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда”, – говорится в сообщении.

Какие это причины:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения. При этом речь идет не только о намеренной фальсификации, но и, например, об ошибке в документах;

на весь период проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины. При этом статья 51 этого же закона гласит: “В случае выезда пенсионера на постоянное место проживания за границу пенсия, назначенная в Украине, по заявлению пенсионера может быть выплачена ему за шесть месяцев наперед перед выездом, начиная с месяца, который наступает после месяца снятия с учета по месту постоянного проживания. Во время пребывания за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международным договором Украины, обязательность которого подтверждена Верховной Радой Украины”;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии на протяжении 6 месяцев подряд. Очевидно, что этот пункт охватывает не только новые причины приостановки выплаты пенсии, но и объединяет пункты 2 (проживание за границей) и 3 (смерть пенсионера);

в других случаях, предусмотренных законодательством. Эта же статья 49 предусматривает, что “возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда на протяжении 10 дней после выяснения обстоятельств и наличии условий для возобновления ее выплаты”. В случае выявления недостоверных данных в документах и сведениях, на основании которых была установлена и осуществляется выплата пенсии, размер и основания для ее выплаты пересматриваются в соответствии с действующим законодательством без учета этих данных.

Справка Finance.ua:

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