5 причин, за что могут остановить выплату пенсии

1 марта 2021 года стартовала индексация пенсий, сообщает Министерство социальной политики Украины. Однако, в то время, как у одних пенсионеров пенсии увеличиваются, другим могут приостановить выплаты в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.
Об этом пишет u-news.com.ua.
“В частности, статья 49 закона определяет несколько причин, по которым могут приостановить выплату пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда”, – говорится в сообщении.
Какие это причины:
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