Toyota может помочь Tesla создать недорогой электрический кроссовер — СМИ

Tesla может получить от компании Toyota платформу, на которой построит доступный электромобиль.

Об этом сообщила южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на собственные источники.

Ранее компания Tesla пообещала выпустить доступный электромобиль, чья цена составит около 25 тыс. долларов. Однако, самостоятельно быстро это сделать американцы, привыкшие выпускать дорогие электрокары, не могут.

Поэтому они решили договориться с японским автогигантом.

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По данным газеты Chosun Ilbo, переговоры между Toyota и Tesla о разработке недорогого электрического кроссовера находятся уже на финальной стадии. Правда, сумеют ли они договориться – пока не известно.

Нужно отметить, что ранее эти два автопроизводителя уже сотрудничали. В 2012 году, например, Toyota RAV4 EV второго поколения использовал батареи и электромотор компании Tesla.

Раньше компания Toyota владела акциями Tesla, но в 2017 году были проданы последние из них.

Журналисты не сомневаются, что боссы этих автопроизводителей до сих пор поддерживают контакт между собой.