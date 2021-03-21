0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Tesla установила более 6000 станций быстрой зарядки Supercharger в Европе

Tesla установила более 6000 станций быстрой зарядки Supercharger в Европе

На данный момент Tesla установила более 6000 скоростных станций Supercharger по всей Европе, в том числе более 600 в Великобритании и Ирландии.

Tesla потребовалось восемь лет, чтобы развернуть 6039 зарядных устройств в Европе — первое было установлено в Норвегии в 2013 году, вместе с началом продаж Model S.

Темпы, похоже, растут в геометрической прогрессии: в 2016 году таких скоростных зарядников было 1267, а в 2019 году — 3711. Способствовали этому и шаги правительства, призванные простимулировать развитие инфраструктуры электромобилей: только за последние два года Tesla установила более 2000 зарядников Supercharger.

В настоящее время Tesla развернула зарядники на 601 заправке в 27 странах Европы. Совсем недавно компания начала устанавливать станции зарядки в Афинах (Греция), но в настоящее время самые большие электрические «заправки» находятся в Норвегии: например, Nebbenese насчитывает 44 устройства Supercharger.

В Великобритании сейчас насчитывается 624 зарядника Supercharger, более 100 из которых были смонтированы с лета, когда Tesla установила свой 500-й зарядник в Великобритании. Сеть Tesla Supercharger включает в себя как старые модели V2, так и новейшие устройства V3. Составляющие пока большинство зарядники V2 могут предложить зарядную мощность в 150 кВт, так что для полной зарядки Model S с батареей на 85 кВт·ч требуется 75 минут.

Например, на данный момент в Великобритании установлено лишь чуть более 130 зарядников V3. Они имеют мощность 250 кВт и могут за час зарядки обеспечивать примерно 1600 км хода для автомобилей Tesla.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.