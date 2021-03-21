Tesla установила более 6000 станций быстрой зарядки Supercharger в Европе

На данный момент Tesla установила более 6000 скоростных станций Supercharger по всей Европе, в том числе более 600 в Великобритании и Ирландии.
Tesla потребовалось восемь лет, чтобы развернуть 6039 зарядных устройств в Европе — первое было установлено в Норвегии в 2013 году, вместе с началом продаж Model S.
Темпы, похоже, растут в геометрической прогрессии: в 2016 году таких скоростных зарядников было 1267, а в 2019 году — 3711. Способствовали этому и шаги правительства, призванные простимулировать развитие инфраструктуры электромобилей: только за последние два года Tesla установила более 2000 зарядников Supercharger.
В настоящее время Tesla развернула зарядники на 601 заправке в 27 странах Европы. Совсем недавно компания начала устанавливать станции зарядки в Афинах (Греция), но в настоящее время самые большие электрические «заправки» находятся в Норвегии: например, Nebbenese насчитывает 44 устройства Supercharger.
В Великобритании сейчас насчитывается 624 зарядника Supercharger, более 100 из которых были смонтированы с лета, когда Tesla установила свой 500-й зарядник в Великобритании. Сеть Tesla Supercharger включает в себя как старые модели V2, так и новейшие устройства V3. Составляющие пока большинство зарядники V2 могут предложить зарядную мощность в 150 кВт, так что для полной зарядки Model S с батареей на 85 кВт·ч требуется 75 минут.
Например, на данный момент в Великобритании установлено лишь чуть более 130 зарядников V3. Они имеют мощность 250 кВт и могут за час зарядки обеспечивать примерно 1600 км хода для автомобилей Tesla.
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