Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года

Доходы государственного бюджета Украины за март 2021 года составили 108,0 млрд гривен. Это на 8,0% больше плана (100,0 млрд гривен).
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.
По данным Госказначейства, доходы госбюджета в марте были на 22,4% выше прошлого года, когда они составили 88,3 млрд гривен.
С начала года госбюджет получил 251,5 млрд гривен. Это на 5,7% больше плана и на 19,2% больше доходов прошлого года.
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Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 апреля 2021 года составляет 30,1 млрд гривен (месяцем ранее – 30,0 млрд гривен).
Как указало казначейство, таможня в марте текущего года принесла почти 34,3 млрд грн, что на 8,6% больше ожидаемого показателя и на 39,9% выше показателя аналогичного месяца минувшего года. В январе-марте нынешнего года таможенные поступления составили 83,4 млрд грн, что на 3,7% превысило индикатив Минфина и на 27,8% – прошлогодний уровень.
Налоговые поступления в марте принесли в бюджет 57,6 млрд грн, эта сумма на 5,4% больше планового уровня и на 12,3% – прошлогоднего:
Доходы местных бюджетов в минувшем месяце были на 4% выше ожидаемого уровня – 27 млрд грн, что на 24,4% выше марта-2020.
Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце почти 27 млрд грн, что на 12,6% больше, чем в марте-2020.
Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.
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