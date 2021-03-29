Госбюджет-2021: сколько доходов получено с начала года

Доходы государственного бюджета Украины за март 2021 года составили 108,0 млрд гривен. Это на 8,0% больше плана (100,0 млрд гривен).

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в марте были на 22,4% выше прошлого года, когда они составили 88,3 млрд гривен.

С начала года госбюджет получил 251,5 млрд гривен. Это на 5,7% больше плана и на 19,2% больше доходов прошлого года.

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Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 апреля 2021 года составляет 30,1 млрд гривен (месяцем ранее – 30,0 млрд гривен).

Как указало казначейство, таможня в марте текущего года принесла почти 34,3 млрд грн, что на 8,6% больше ожидаемого показателя и на 39,9% выше показателя аналогичного месяца минувшего года. В январе-марте нынешнего года таможенные поступления составили 83,4 млрд грн, что на 3,7% превысило индикатив Минфина и на 27,8% – прошлогодний уровень.

Налоговые поступления в марте принесли в бюджет 57,6 млрд грн, эта сумма на 5,4% больше планового уровня и на 12,3% – прошлогоднего:

налог на доходы физических лиц и военный сбор – 10,7 млрд грн;

налог на прибыль предприятий – 24,7 млрд грн;

рентная плата за пользование недрами – 3,2 млрд грн;

акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 4,5 млрд грн;

налог на добавленную стоимость – 12,9 млрд грн (собрано 25,0 млрд, возмещено 12,1 млрд).

Доходы местных бюджетов в минувшем месяце были на 4% выше ожидаемого уровня – 27 млрд грн, что на 24,4% выше марта-2020.

Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце почти 27 млрд грн, что на 12,6% больше, чем в марте-2020.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

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