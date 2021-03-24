Реальные доходы украинцев в 2020 году выросли — Госстат

Реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Данные Госстата 2020 года показывают, что:
Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 73 355 грн.
График: Госстат
По данным Госстата, реальные доходы украинцев резко упали в 2014 году – на 11,5% и в 2015 году – на 20,4%.
Затем рост доходов возобновился – в 2016 году – 2,0%, в 2017 году – на 10,9%, к 2018 году – на 10,9%, в 2019 году – на 9,0%.
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