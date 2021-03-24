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Реальные доходы украинцев в 2020 году выросли — Госстат

Реальные доходы украинцев в 2020 году выросли — Госстат

Реальные располагаемые доходы украинцев в 2020 году выросли на 2,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Данные Госстата 2020 года показывают, что:

  • доходы населения составили 3972,4 млрд грн;
  • расходы – 3989,4 млрд грн;
  • уменьшение сбережений – 17,0 млрд грн.

Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 73 355 грн.


График: Госстат

По данным Госстата, реальные доходы украинцев резко упали в 2014 году – на 11,5% и в 2015 году – на 20,4%.

Затем рост доходов возобновился – в 2016 году – 2,0%, в 2017 году – на 10,9%, к 2018 году – на 10,9%, в 2019 году – на 9,0%.

Справка Finance.ua:

  • Глава ГНС Алексей Любченко рассказал, что 60% потребительских расходов находятся «в тени».
  • 2020 стал настоящим испытанием как для людей, так и для бизнеса. Однако украинцы, работающие на международных рынках, прошли его довольно успешно. Они не только увеличили заработки, но и расширили географию деятельности.
  • Большинство работников отдают 50% доходов государству в виде налогов.

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По материалам Finance.UA
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