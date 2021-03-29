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Оператор ГТС Украины внедряет цифровую систему управления целостностью магистральных газопроводов

Оператор ГТС Украины внедряет цифровую систему управления целостностью магистральных газопроводов

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) внедряет цифровую систему управления технологической информацией для контроля состояния газотранспортной системы (ГТС) на базе системы ITT-PIMS.

Что это даст? Она позволит построить единую систему паспортизации, оценки, прогнозирования и контроля безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ГТС. Это очередной шаг компании по реализации инициатив по диджитализации процессов в рамках корпоративной стратегии.

Партнером ОГТСУ в этом проекте выступает «Институт электросварки им. Е.О. Патона» НАН Украины. Его специалисты помогут компании во внедрении программного продукта «Информационно-аналитическая система по управлению техническим состоянием и целостностью объектов трубопроводно-транспортных сетей «ITT-PIMS». Этот программный комплекс предлагает информационную систему управления процессами PIMS (англ. Pipeline Integrity Management Systems) для систем транспортировки газа.

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Программный продукт позволит внедрить комплексную оценку технического состояния и безопасности функционирования магистральных газопроводов, определить техническое состояние инфраструктуры, проводить оценку рисков, разрабатывать планы их профилактики и уменьшения. Все работы планируется завершить до конца текущего года.

«Концепция этой инициативы заключается в оцифровке и автоматизации газовой инфраструктуры и операционного процесса за счет инвестиций в соответствующие аппаратные и программные системы. Внедрение системы PIMS позволит получить мощный экспертный инструмент, который повышает стабильность транспортировки газа как в Украине, так и для наших европейских партнеров», – отметил Юрий Зябченко, главный инженер Оператора ГТС Украины.

Справка Finance.ua:

Информационно-аналитическая система будет состоять из 52-х модулей и трех подсистем, которые направлены на такие процессы и задачи:

  • формирование пространственной базы данных объектов линейной части магистральных газопроводов (ЛЧМГ) и их объектов окружения, разработка инструментария управления пространственными данными;
  • паспортизация основного и вспомогательного оборудования и систем, разработка инструмента управления технологической информацией;
  • графическое отображение данных о ЛЧМГ и окружающих объектах;
  • управление пространственными и мониторинговыми данными воздушного патрулирования (в т.ч. материалами фото/видео-фиксации нарушений охранных зон МГ);
  • технологический документооборот подразделений по направлению эксплуатации ЛЧМГ, управление документацией, отчетность;
  • земельно-кадастровый учет территорий прохождения МГ;
  • управление результатами диагностики и ремонтов объектов ЛЧМГ, интерпретация результатов;
  • аналитическая оценка технического состояния объектов ЛЧМГ (в т.ч. интегральная по определенной группой критериев);
  • управление рисками эксплуатации ЛЧМГ;
  • планирование ремонтов и т.д.
По материалам Finance.UA
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