Оператор ГТС Украины внедряет цифровую систему управления целостностью магистральных газопроводов

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) внедряет цифровую систему управления технологической информацией для контроля состояния газотранспортной системы (ГТС) на базе системы ITT-PIMS.

Что это даст? Она позволит построить единую систему паспортизации, оценки, прогнозирования и контроля безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ГТС. Это очередной шаг компании по реализации инициатив по диджитализации процессов в рамках корпоративной стратегии.

Партнером ОГТСУ в этом проекте выступает «Институт электросварки им. Е.О. Патона» НАН Украины. Его специалисты помогут компании во внедрении программного продукта «Информационно-аналитическая система по управлению техническим состоянием и целостностью объектов трубопроводно-транспортных сетей «ITT-PIMS». Этот программный комплекс предлагает информационную систему управления процессами PIMS (англ. Pipeline Integrity Management Systems) для систем транспортировки газа.

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Программный продукт позволит внедрить комплексную оценку технического состояния и безопасности функционирования магистральных газопроводов, определить техническое состояние инфраструктуры, проводить оценку рисков, разрабатывать планы их профилактики и уменьшения. Все работы планируется завершить до конца текущего года.

«Концепция этой инициативы заключается в оцифровке и автоматизации газовой инфраструктуры и операционного процесса за счет инвестиций в соответствующие аппаратные и программные системы. Внедрение системы PIMS позволит получить мощный экспертный инструмент, который повышает стабильность транспортировки газа как в Украине, так и для наших европейских партнеров», – отметил Юрий Зябченко, главный инженер Оператора ГТС Украины.

Справка Finance.ua:

Информационно-аналитическая система будет состоять из 52-х модулей и трех подсистем, которые направлены на такие процессы и задачи:

формирование пространственной базы данных объектов линейной части магистральных газопроводов ( ЛЧМГ ) и их объектов окружения, разработка инструментария управления пространственными данными;

паспортизация основного и вспомогательного оборудования и систем, разработка инструмента управления технологической информацией;

графическое отображение данных о ЛЧМГ и окружающих объектах;

управление пространственными и мониторинговыми данными воздушного патрулирования (в т.ч. материалами фото/видео-фиксации нарушений охранных зон МГ);

технологический документооборот подразделений по направлению эксплуатации ЛЧМГ , управление документацией, отчетность;

земельно-кадастровый учет территорий прохождения МГ;

управление результатами диагностики и ремонтов объектов ЛЧМГ , интерпретация результатов;

аналитическая оценка технического состояния объектов ЛЧМГ (в т.ч. интегральная по определенной группой критериев);

управление рисками эксплуатации ЛЧМГ ;