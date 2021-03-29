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НБУ за месяц пополнил резервы на 50 млн долларов

НБУ за месяц пополнил резервы на 50 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение марта 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 50,5 млн долларов. При этом он не продавал валюту на межбанке.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, положительное сальдо составило 50,5 млн долларов, в то время как в феврале — 200 млн долларов, в январе — 20 млн долларов.

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График: НБУ

В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке 290,5 млн долларов, продал — 20 млн долларов. Положительное сальдо составило 270,5 млн долларов.


Таблиця: НБУ

Как отмечается в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка Украины, в марте валютный рынок был сбалансирован. «В результате официальный обменный курс гривны к доллару за месяц практически не изменился, а сальдо интервенций НБУ было близким к нулю», — говорится в документе.

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По материалам РБК-Украина
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