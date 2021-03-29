Когда при трудоустройстве не устанавливается испытательный срок

Согласно законодательству, при заключении трудового договора испытательный срок может быть принят, чтобы проверить соответствие работника работе, которая ему поручается. Условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о приеме на работу.
Об этом сообщили в ГУ Гоструда Днепропетровской области.
Там также отметили, что в период испытания на работников распространяется законодательство о труде.
Испытание не устанавливается при приеме на работу:
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Испытание не устанавливается также при приеме на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию, а также в других случаях, если это предусмотрено законодательством.
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