Когда при трудоустройстве не устанавливается испытательный срок

Согласно законодательству, при заключении трудового договора испытательный срок может быть принят, чтобы проверить соответствие работника работе, которая ему поручается. Условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о приеме на работу.

Об этом сообщили в ГУ Гоструда Днепропетровской области.

Там также отметили, что в период испытания на работников распространяется законодательство о труде.

Испытание не устанавливается при приеме на работу:

лиц, не достигших восемнадцати лет;

молодых работников по окончании профессиональных учебно-воспитательных заведений;

молодых специалистов после окончания высших учебных заведений;

лиц, уволенных в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы;

лиц с инвалидностью, направленных на работу в соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертизы;

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лиц, избранных на должность;

победителей конкурсного отбора на замещение вакантной должности;

лиц, прошедших стажировку при приеме на работу с отрывом от основной работы;

беременных женщин;

одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;

лиц, с которыми заключается срочный трудовой договор на срок до 12 месяцев;

лиц на временные и сезонные работы;

внутренне перемещенных лиц.

Испытание не устанавливается также при приеме на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию, а также в других случаях, если это предусмотрено законодательством.

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