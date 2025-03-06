Что с ценами на вторичном авторынке: итоги февраля — Finance.ua

Что с ценами на вторичном авторынке: итоги февраля Сегодня 09:01 — Личные финансы

Что с ценами на вторичном авторынке: итоги февраля

В среднем украинцы ежемесячно предлагают к продаже в интернете подержанных легковушек на $2 миллиарда.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Института исследований авторынка.

За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для объявлений о продаже автотранспорта было размещено 2,6 млн предложений о продаже подержанных легковых машин.

Самая высокая активность продавцов за этот период была зафиксирована в мае 2024 года, когда было размещено 248,3 тыс. объявлений. Наименьшая активность зафиксирована в декабре прошлого года — 177,7 тыс. объявлений.

Количество вновь созданных объявлений снова несколько возросло: с 206,5 тыс. в январе до 222,1 тыс. в феврале (+7,6%). По сравнению с годом к году картина следующая: в феврале 2024 г. интернет-площадки содержали 237,2 тыс. предложений, то есть сейчас предлагают на 6,4% меньше.

Инфографика: eauto.org.ua

Потенциальная стоимость всех авто, которые предлагались (или предлагаются) к продаже в феврале повысилась до $2,1 млрд, что близко к среднестатистическому значению.

Ценовая структура

За год, то есть в сравнении февраля-2025 с февралем-2024, на диаграмме, которая показывает наполненность рынка предложениями разных ценовых групп, на первый взгляд слишком контрастных изменений не наблюдается. Однако если рассмотреть данные более подробно, а также сравнить их с аналогичными срезами за предыдущие месяцы, можно сделать вывод, что продолжает уменьшаться присутствие бюджетных предложений, в то же время растет доля авто ценой более $20 тыс.

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Причина: перетекание предложений масс-маркета в соцсети, более дорогие автомобили кроме собственных ресурсов дилеры частично продолжают предлагать и на сайтах объявлений.

Инфографика: eauto.org.ua

Средняя цена предложений

После рекордного и резкого скачка до отметки $6500 в ноябре прошлого года, в феврале этого года средняя цена в массиве объявлений продолжила уменьшаться, остановившись на отметке $5750.

Инфографика: eauto.org.ua

Изменение цен по сегментам

В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самая низкая средняя цена, которая по итогам января составляет $2700 (+$200) — у легковушек с газобаллонным оборудованием.

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Самый массовый на рынке сегмент — бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $5800, снова на $200 меньше, чем месяцем ранее.

Инфографика: eauto.org.ua

За дизельные легковые автомобили с пробегом сейчас в среднем просят $7000, на $400 меньше, чем в декабре прошлого года. И это рекордно низкое значение для этого сегмента за год.

Сегмент авто с гибридными силовыми установками (суммарно все подтипы типа MHEV/HEV/PHEV), в отличие от предыдущих, сравнительно спокойных, всегда отличался нестабильностью цен. Так и в этот раз: плюс $2200 по отношению к предыдущему периоду, и итог $14 200. Однако следует понимать, что доля «гибридов» на вторичном рынке сравнительно незначительна (около 1,2%), поэтому и цены здесь колеблются гораздо больше, чем где-либо. Несмотря на это, $14 200 — максимальное число за период наблюдения продолжительностью в 12 месяцев.

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