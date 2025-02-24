Сколько времени нужно, чтобы накопить на новый автомобиль в США и Украине — Finance.ua

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Сколько времени нужно, чтобы накопить на новый автомобиль в США и Украине

Технологии&Авто
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Сколько времени нужно, чтобы накопить на новый автомобиль в США и Украине
Сколько времени нужно, чтобы накопить на новый автомобиль в США и Украине
В январе 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Соединенных Штатах Америки сократилась на 2,2% и составила 48 641 доллар.
Об этом свидетельствуют данные Cox Automotive.
По подсчетам аналитиков, сейчас американцам в среднем нужно около 37,7 недель или около 9 месяцев, чтобы накопить на новый легковой автомобиль, что стало лучшим показателем за последние 3 года. Для сравнения, в декабре этот показатель составил 38,2 недели, а в январе 2024 года — 39,6 недели.
Однако снижение стоимости фиксируется не во всех сегментах. Полноразмерные автомобили подешевели на 7,5%, а компактные люксовые кроссоверы — на 6,4%. В то же время цены на премиальные полноразмерные SUV выросли на 4,1%, превысив 112 тысяч долларов, а машины класса ультралюкс подорожали на 2,6%, до 120 765 долларов.
Несмотря на это, тенденция к удешевлению массового сегмента сохраняется, отмечают эксперты.

Ситуация в Украине

Например, гривневые цены на самый популярный автомобиль в мире — Toyota Corolla. На украинском рынке эта модель стоит от 1 031 654 грн. По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в 2025 году выросла до 22 500 грн.
При условии откладывания всей зарплаты украинцу понадобится почти 200 недель (около 45,8 месяцев или 3,8 года), чтобы собрать на такой автомобиль.
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По материалам:
MMR
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