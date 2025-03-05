Как оформить отсрочку от мобилизации в 2025 году (основания и документы) — Finance.ua

Как оформить отсрочку от мобилизации в 2025 году (основания и документы) Сегодня 16:00 — Личные финансы

Как оформить отсрочку от мобилизации в 2025 году (основания и документы)

В Министерстве юстиции Украины сообщили , кто имеет право на отсрочку в 2025 году.

Рассказываем об основаниях, порядке подачи заявления и необходимых документах по состоянию на март 2025 года.

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Кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации:

военнообязанные, которые содержат 3 детей и регулярно платят алименты;

военнообязанные, самостоятельно воспитывающие детей:

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или без вести отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка записана со слов матери;

военнообязанные, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

военнообязанные, воспитывающие тяжелобольного ребенка:

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, страдающего тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеет тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяж или хронические заболевания почек IV степени, ребенок, получивший тяжелую травму, нуждающийся в трансплантации органа, нуждающийся в паллиативной помощи, подтверждаемый документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, но которому не установлена ​​инвалидность;

военнообязанные, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

военнообязанные, которые содержат усыновленного ребенка до 18 лет;

один из супругов, кто воспитывает ребенка, если второй служит;

военнослужащие, которые постоянно ухаживают за больными близкими:

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если ему самому требуется постоянный уход по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения, или признан пропавшим без вести или без вести отсутствующим, объявлен умершим, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход), которым по заключению медико-социальной экспертной комиссии, или решением экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица требуется постоянный уход;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

у которых супруг (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

у которых супруг (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы

по причинам: установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

— военнообязанные, имеющие на иждивении родителей (своих или жены) с инвалидностью I или II группы;

— родные братья и сестры, ее баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I или II группы;

— преподаватели и учителя, научные, научно-педагогические работники на 0,75 ставки и более;

студенты дневной или дуальной формы обучения;

освобожденные из плена.

Полный список категорий лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации в ст. 23 Закона Украины « О мобилизационной подготовке и мобилизации ».

Куда подавать заявление об отсрочке

Председателю комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его отделения.

К заявлению приложить документы или заверенные копии, подтверждающие право на отсрочку.

Полный перечень документов в зависимости от причины предоставления отсрочки в Приложении 5 Постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 560

Копии документов можно засвидетельствовать лично или у нотариуса.

Сроки рассмотрения заявления

Комиссия должна рассмотреть заявление в течение 7 дней с даты его получения. Если комиссия обращается в госорганы за дополнительной информацией, то срок может быть продлен. Заявление должно быть рассмотрено не позднее следующего дня со дня получения информации по запросу.

Результаты

Об итогах рассмотрения заявления следует уведомить заявителя по телефону, электронной почте или почте на следующий день после определения.

Если решение положительное — должны предоставить справку с указанием срока отсрочки.

В случае отказа — сообщить в письменном виде с указанием причин отказа. Такое решение может быть оспорено в судебном порядке.

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