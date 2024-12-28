Мобилизация заключенных: нардеп рассказала, сколько осужденных готовы присоединиться к ВСУ — Finance.ua
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Мобилизация заключенных: нардеп рассказала, сколько осужденных готовы присоединиться к ВСУ

Казна и Политика
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В Украине после принятия закона о мобилизации заключенных тысячи осужденных выразили желание присоединиться к Силам обороны. В отличие от рф, в нашей стране такие люди сами решают, вступать ли им в ряды армии.
Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в интервью «Украинскому радио».
«У меня есть последние данные, которые касаются конца лета. Более 5 тысяч осужденных подали в то время соответствующие документы на то, чтобы быть мобилизованными. Были даже к тому времени уже и первые женщины, которые тоже хотели воспользоваться этой возможностью. Мы рассчитывали, когда принимали такое законодательство, что наш мобилизационный ресурс будет около 10 тысяч человек, которые будут пригодны к службе. Давайте же не забывать, что там нужно еще обязательно пройти и ВВК, и психологическую экспертизу для того, чтобы эти люди были полноценными боевыми единицами и защищали нашу страну», — сказала она.
Шуляк отметила, что в россии заключенных принудительно мобилизуют и бросают на фронт. По ее словам, в Украине же мобилизация осужденных происходит по добровольному согласию.
«Причем с согласия как самого осужденного, так и с согласия соответствующей воинской части. И командир воинской части может отказаться, если ему по определенным параметрам такой человек не подходит, или у него, например, есть какие-то сомнения. То есть добровольное согласие с двух сторон» , — подчеркнула нардеп.
По материалам:
УНІАН
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