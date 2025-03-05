Могут ли мужчине, который проигнорировал повестку, заблокировать право на имущество — Finance.ua

Могут ли мужчине, который проигнорировал повестку, заблокировать право на имущество Сегодня 19:13 — Личные финансы

Могут ли мужчине, который проигнорировал повестку, заблокировать право на имущество

Эксперты рассказали, есть ли ажиотаж с переоформлением недвижимости и чего ждать дальше.

В социальных сетях активно обсуждают возможность массового переоформления недвижимого имущества мужчинами из-за мобилизации.

Мол, такая норма была прописана в законопроекте о мобилизации. Так что если мужчина не придет в ТЦК по повестке, ему будет запрещено совершать какие-либо операции с имуществом.

Соответственно, прогнозируется, что мужчины будут массово переоформлять недвижимость на своих жен, сестер и матерей, чтобы иметь возможность им хоть как-то распоряжаться.

Риелторы говорят, что действительно получают запросы от мужчин, которые интересуются возможностью перевести право собственности на недвижимость на своих жен, матерей или сестер, потому что беспокоятся из-за ограничений в случае уклонения от мобилизации.

За такими консультациями обращаются преимущественно мужчины, которые находятся за пределами Украины. Перед Новым годом было по 2−3 звонка в день по поводу таких консультаций. Тогда, к слову, достаточно активно обсуждался законопроект о мобилизации.

«За такими консультациями к нам обращались клиенты, но после проведенных разъяснений никаких дальнейших действий не происходило, ведь закон о мобилизации так и не приняли. Мужчины беспокоились, что их официально могут признать уклоняющимися, и тогда к ним будут применены ограничения в пользовании банковскими счетами и правом распоряжаться недвижимым имуществом. Мы объясняем мужчинам, что подобные ограничения возможны только по решению суда. У ТЦК и СП или у других негосударственных учреждений нет оснований для того, чтобы налагать арест или ограничивать человека распоряжаться имуществом. Это возможно сделать исключительно по решению суда», — рассказывает сайт ТСН.ua Сергей Курганов, риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения.

Эксперт добавляет, что часто к ним обращаются военнослужащие, которые находятся в отпуске или проходят реабилитацию после ранений.

«Военные переоформляют имущество на жен, детей или проводят раздел имущества супругов. Такие случаи действительно есть и их достаточно много. Потому что люди, которые находятся на фронте, хотят перестраховаться. Война — это большой риск, поэтому и переоформляют имущество на своих родных людей», — объясняет Сергей Курганов.

Что говорят в парламенте

Пока что к нотариусам не выстраиваются очереди из желающих как-то «спасать» свои квартиры, дома или другую недвижимость, переоформив ее на близких родственников.

«Когда обсуждался законопроект о мобилизации, то люди активно интересовались, каким образом на них могут наложить обременение или ограничение на принадлежащее им имущество. Эта тема многих интересовала. Но я бы не сказал, что мужчины панически уже что-то завещали или переоформляли. Все ждали, будет ли внесен законопроект на рассмотрение парламента, но этого не произошло», — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Фрис, народный депутат Украины, председатель подкомитета по деятельности органов юстиции, органов исполнения наказаний и пробации комитета ВРУ по вопросам правовой политики.

Он добавляет, что в кулуарах парламента депутаты также обсуждали эту тему, поскольку законопроект откровенно нарушал конституционные права граждан.

«Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека озвучил мнение, что не могут быть ограничены какие-либо права граждан, которые гарантированы им Конституцией, в частности по распоряжению принадлежащего им недвижимого имущества, транспортных средств и прочего. И в глобальном плане этот вопрос был снят, а законопроект отправили на доработку», — объясняет Игорь Фрис.

ТСН По материалам:

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