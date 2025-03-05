УЗ добавила остановку в Буче для двух поездов дальнего следования — Finance.ua
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УЗ добавила остановку в Буче для двух поездов дальнего следования

Личные финансы
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УЗ добавила остановку в Буче для двух поездов дальнего следования
УЗ добавила остановку в Буче для двух поездов дальнего следования
С 20 марта 2025 года два поезда дальнего следования будут делать остановку на станции Буча. Это решение было принято для изучения пассажиропотока и улучшения удобства для жителей города.
Об этом сообщила прессслужба «Укрзализныци».
Новые остановки получат:
Поезд № 91 Киев — Львов «Леополис»
  • Прибытие в Бучу — 23:15
  • Отправление — 23:17
Поезд № 29/30 Ужгород — Киев
  • Прибытие в Бучу — 06:37
  • Отправление — 06:39
«Эта остановка позволит пассажирам сэкономить 1,5 часа времени, ведь больше не нужно добираться до Центрального вокзала столицы, чтобы сесть на поезд или вернуться домой, и позволит удобнее планировать путешествия», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Также недавно стало известно, что «Укрзализныця» открыла новый флагманский поезд № 95/96 Киев — Рахов под названием «Гуцульщина». Поезд № 95/96 Киев — Рахов отправляется из Киева в 19:57 и прибывает на конечную остановку в 09:50. В обратном направлении: отправление из Рахова в 19:43, прибытие в столицу Украины в 10:01.
  • УЗ в начале марта назначила дополнительные поезда на популярные среди украинцев туристические направления — в Киев, Одессу, Львов и Трускавец. Билеты на новые рейсы уже поступили в продажу.
По материалам:
Finance.ua
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