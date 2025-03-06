Доплата 1 тыс. грн учителям: в Минобразования сделали уточнение — Finance.ua
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Доплата 1 тыс. грн учителям: в Минобразования сделали уточнение

Личные финансы
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Доплата 1 тыс. грн учителям: в Минобразования сделали уточнение
Доплата 1 тыс. грн учителям: в Минобразования сделали уточнение
В Министерстве образования сделали важное уточнение относительно доплаты к заработным платам за работу в неблагоприятных условиях («учительская тысяча»). Там подчеркнули, что педагоги имеют право требовать от учебных заведений и местных властей соответствующую выплату, поскольку она обязательна.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра МОН.
Там отмечают, что доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях труда обязательна, а средства государственного бюджета на нее распределены между громадами. Однако МОН мониторит ситуацию с начислением доплаты и получает информацию о невыплате или уменьшении других надбавок и доплат.
  • Если вы еще не получили доплату, поинтересуйтесь в вашем управлении образования, распределил ли местный совет средства. Если нет, то вы получите доплату после заседания местного совета.
Цель установления доплаты — увеличение зарплаты учителям, поэтому уменьшение других надбавок и доплат недопустимо.
«Предостерегаем местные органы самоуправления от манипуляций с выплатами», — говорят в Минобразования.
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Напомним, доплата составляет:
  • 1000 гривен ежемесячно с 1 января 2025 года (1300 грн до уплаты налогов);
  • 2000 гривен ежемесячно с 1 сентября 2025 года (2600 грн до уплаты налогов).
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, такую ​​доплату получат более 500 тысяч педагогов.
Также ранее министр образования Оксен Лесовой заявил, что Министерство образования и науки не может найти источник средств для повышения зарплат для всех работников сферы образования.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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