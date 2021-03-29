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Как расторгнуть договор дарения и вернуть имущество обратно

Как расторгнуть договор дарения и вернуть имущество обратно

При дарении значительной суммы денег, квартиры, дома, земельного участка или других ценностей гражданам необходимо подумать о правовом аспекте договоренностей. Одним из способов обретения права собственности является заключение договора дарения.

Об этом рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Особенность такой сделки состоит в том, что она проводится на безвозмездной основе (конечно, не считая определенного в законе налога и оплаты услуги нотариуса, который заверяет документ). Таким образом, одаряемый становится собственником ценного имущества, не тратя собственных средств. Нередко у граждан возникает вопрос: возможно ли прежнему владельцу вернуть имущество обратно.

Обстоятельства, при которых договор дарения можно расторгнуть:

  • если одаряемый умышленно совершил уголовное преступление против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родителей, жены (мужа) или детей;
  • если одаряемый совершил умышленное убийство дарителя, наследники дарителя имеют право требовать расторжения договора дарения;
  • если одаряемый создает угрозу безвозвратной потери дара, который представляет для дарителя большую неимущественную ценность;
  • если вследствие небрежного обращения одаряемого с вещью, составляющей культурную ценность, эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена.

Важно! Даритель имеет право требовать расторжения договора дарения, если на момент предъявления требования дар сохранен. В случае расторжения — одаряемый обязан вернуть дар в натуре.

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Расторжение или изменение нотариально удостоверенного договора производится путем составления отдельного договора, который также подписывается сторонами и заверяется нотариусом или в судебном порядке.

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По материалам Finance.UA
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