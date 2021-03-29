Программу «5-7-9%» расширят на микрокредиты ФЛПам

Доступные кредиты смогут получать физические лица – предприниматели, которые сейчас финансируют свой бизнес дорогими бланковыми кредитами.
Об этом заявил уполномоченный представитель Фонда развития предпринимательства Валерий Майборода в ходе круглого стола «Год программе «5-7-9%»: итоги и перспективы», проведенного онлайн «Финансовым клубом».
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«Мы начали с НБУ наработки к программе, чтобы охватить как можно большее количество микропредприятий», – отметил Майборода.
Он объяснил, что в программу сейчас не попадают микрозаемщики, ФЛП, которые часто пользуются бланковыми кредитами. «Для банков это значительный объем эффективных кредитов, так как проблемная задолженность там очень низка, и предприниматели действительно берут ресурс для финансирования своей операционной деятельности. Суммы кредитов у них до 200-300 тыс. грн», – рассказал Майборода.
Дополнительные расходы Фонда будут незначительными, но количество таких заемщиков очень велико. «У ПриватБанка, Райффайзен Банка Аваль, ПУМБ, Ощадбанка, Укргазбанка и других банков. И мы можем существенно увеличить результативность программы по количеству заемщиков. Мы сейчас над этим работаем. И одна из преград для захода заемщиков в программу – высокая стоимость кредитования. В связи с этим мы хотим разработать отдельную модель компенсации процентной ставки для таких заемщиков», – пообещал Валерий Майборода.
Сейчас программа тяжела в администрировании, поскольку банки должны рассчитать данные по созданию рабочих мест. «Для этого требуется значительный административный расходный ресурс. А банкам не интересно тратить усилия на микрозаемщика, который берет 200-300 тыс. грн. Мы уже получили поручение Минфину, чтобы усовершенствовать программу, уменьшить административную нагрузку на банки, чтобы они могли кредитовать этих микрозаемщиков», – сказал представитель Фонда.
Для этой группы заемщиков могут упростить отчетность в рамках программы «5-7-9%». «Мы с НБУ еще подробно обсудим этот вопрос и сумму. Это весомый потенциал для увеличения количества участников программы», – уверен Майборода.
Это позволит существенно расширить круг заемщиков по программе. «Мы до отметки 20 тыс. кредитов точно дойдем. А, может, и 25 тысяч. Если нам удастся реализовать все намерения, то это может быть даже 30 тыс., потому что мы общались с банками, у которых значительный портфель таких заемщиков, и они говорят, что от каждого банка по 5 тыс. заемщиков могут влить в эту программу», – отметил он.
Но даже сейчас банки отдельные ФЛПы могут «завести» в программу. «В начале года из 550 кредитов 200 были выданы на ФЛП. Мы предпринимателей тоже кредитуем и приветствуем упрощение администрирования этих кредитов», – отметила руководитель управления развития бизнеса банка «Львов» Ульяна Городиская.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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