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Новость о переименовании Volkswagen оказалась шуткой ради пиара

Новость о переименовании Volkswagen оказалась шуткой ради пиара

Volkswagen оставит прежнее название и не станет переименовывать свое подразделение в США в Voltswagen. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил представитель немецкого автоконцерна.

Он объяснил, что этот слух был запущен под 1 апреля, «чтобы заставить людей говорить об амбициозной стратегии VW в отношении электромобилей». «Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Все это просто маркетинговая акция, чтобы заставить людей говорить о первом полностью электрическом внедорожнике концерна ID.4, который начнет реализовываться в США», — уточнили в штаб-квартире компании в Вольфсбурге.

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Издание отмечает, что шутка была воспринята всерьез и это создало путаницу в намерениях компании и привело к серьезному движению акций концерна.

Сообщение о переименовании подразделения Volkswagen в США появилось 30 марта. Тогда на запросы СМИ в компании не ответили. Однако источники в Volkswagen подтвердили, что переименование действительно планируется, а публикация вышла на месяц раньше из-за технической ошибки.

По материалам Лента.РУ
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