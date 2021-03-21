Рейтинг самых популярных автомобилей в Украине по классам (инфографика)

Уже несколько лет подряд в Украине, как и в большинстве других стран, самыми популярными автомобилями являются компактные кроссоверы. Однако другие сегменты тоже преуспевают.

АвтоПортал составил список самых популярных автомобилей в Украине по классам. За основу была взята статистика продаж за 2020 год.

Как выглядит рейтинг:

Самый популярный компактный кроссовер – Toyota RAV4;

Самый популярный компактный седан: Renault Logan;

Самый популярный компактный хетчбэк: Renault Sandero;

Самый популярный среднеразмерный внедорожник: Toyota Land Crusier Prado;

Самый популярный автомобиль среднего класса: Skoda Octavia;

Самый популярный вэн: FIAT Doblo;

Самый популярный электромобиль: BMW i3.

Эксперты отмечают, что остальные классы не вошли либо из-за отсутствующей статистики, либо скверной статистики продаж. При этом во внимание брались именно новые авто.

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Если же говорить о б/у, там картина ожидаемо будет иной. Например, самым популярным среднеразмерным авто будет Volkswagen Passat (правда, если Октавия – это низший средний класс, то Пассат уже – полноценный средний класс), самым популярным компактным хетчем – Volkswagen Golf, а самым популярным электромобилем – Nissan Leaf.

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