Рейтинг самых популярных автомобилей в Украине по классам (инфографика)

Уже несколько лет подряд в Украине, как и в большинстве других стран, самыми популярными автомобилями являются компактные кроссоверы. Однако другие сегменты тоже преуспевают.
АвтоПортал составил список самых популярных автомобилей в Украине по классам. За основу была взята статистика продаж за 2020 год.
Как выглядит рейтинг:
Эксперты отмечают, что остальные классы не вошли либо из-за отсутствующей статистики, либо скверной статистики продаж. При этом во внимание брались именно новые авто.
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Если же говорить о б/у, там картина ожидаемо будет иной. Например, самым популярным среднеразмерным авто будет Volkswagen Passat (правда, если Октавия – это низший средний класс, то Пассат уже – полноценный средний класс), самым популярным компактным хетчем – Volkswagen Golf, а самым популярным электромобилем – Nissan Leaf.
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