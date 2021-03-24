Средний возраст электромобилей в Украине — почти пять лет

По состоянию на начало 2021 года в Украине насчитывалось 23,7 тыс. электромобилей.

Об этом пишет AUTO-Consulting.

Большая часть поставляемых в Украину электромобилей – это авто с пробегом. По итогам 2020 года всего 11% из них были новыми.

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Такая тенденция наблюдается не один год. По этой причине большинство электромобилей, зарегистрированных в Украине, имеют возраст 6-8 лет (таких 53,9%). Второй группой по количеству – электрокары возрастом 3-5 лет (31,8%). Возрастная структура парка электрокаров изображена на диаграмме:



График: AUTO-Consulting

Таким образом, средний возраст электрокаров в Украине составляет 4,9 лет. Для сравнения, средний возраст автомобилей в украинском автопарке составляет 22,7 лет.