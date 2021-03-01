В Украине впервые за несколько лет упали продажи новых электромобилей

В январе 2021 года в Украине продано всего 52 новых электромобиля. Наибольшей популярностью пользовались хэтчбек BMW i3 и кроссовер Hyundai Kona.

Об этом пишет AutoGeek.

По данным агентства AUTO-Consulting, в январе 2021 года украинцы приобрели и поставили на государственный учет всего 52 новых электромобиля, что на 10% меньше, чем в том же месяце 2020 года.

Как отметили аналитики группы, нынешний январь стал первым за многие годы, когда продажи новых электромобилей не продемонстрировали роста. Среди причин падения называют карантин и импорт электромобилей с пробегом. Так, продажи новых легковых моделей на электротяге упали на 41%, тогда как спрос на электрокроссоверы вырос более чем на 19%.

По статистике, на сегодняшний день электрические модели в общей структуре рынка новых автомобилей составляют 0,9%: в сегменте легковых моделей их – 1,25%, в сегменте кроссоверов – 0,75%.

Среди новых легковых моделей наибольшим спросом у украинцев в январе 2021 года пользовался хэтчбек BMW i3, а самым популярным кроссовером был Hyundai Kona.

В «пятерку» наиболее популярных электрических «легковушек» также вошли:

BAIC EU5 и Tesla Model 3 – второе место,

EU5 и Tesla Model 3 – второе место, Porsche Taycan и Volkswagen e Lavida – третий,

Mini Cooper – четвертое.

ТОП-10 наиболее популярных электрических кроссоверов выглядит так:

Hyundai Kona,

Tesla Model X,

Audi e-tron,

Jaguar i-Pace,

Tesla Model Y, JAC iEV 7S и Dong Feng X NV,

iEV 7S и Dong Feng X NV, Audi Q2, JAC S4, Chery Tiggo, GAC VE-1 и Neta U.

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