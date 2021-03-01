В Украине впервые за несколько лет упали продажи новых электромобилей

В январе 2021 года в Украине продано всего 52 новых электромобиля. Наибольшей популярностью пользовались хэтчбек BMW i3 и кроссовер Hyundai Kona.
Об этом пишет AutoGeek.
По данным агентства AUTO-Consulting, в январе 2021 года украинцы приобрели и поставили на государственный учет всего 52 новых электромобиля, что на 10% меньше, чем в том же месяце 2020 года.
Как отметили аналитики группы, нынешний январь стал первым за многие годы, когда продажи новых электромобилей не продемонстрировали роста. Среди причин падения называют карантин и импорт электромобилей с пробегом. Так, продажи новых легковых моделей на электротяге упали на 41%, тогда как спрос на электрокроссоверы вырос более чем на 19%.
По статистике, на сегодняшний день электрические модели в общей структуре рынка новых автомобилей составляют 0,9%: в сегменте легковых моделей их – 1,25%, в сегменте кроссоверов – 0,75%.
Среди новых легковых моделей наибольшим спросом у украинцев в январе 2021 года пользовался хэтчбек BMW i3, а самым популярным кроссовером был Hyundai Kona.
В «пятерку» наиболее популярных электрических «легковушек» также вошли:
ТОП-10 наиболее популярных электрических кроссоверов выглядит так:
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