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Youtube отключит дизлайки под видео (пока только у части пользователей)

Youtube отключит дизлайки под видео (пока только у части пользователей)

Youtube объявил об очередном эксперименте – на этот раз на платформе отключат дизлайки под видео. Так в компании пытаются повлиять на «благополучие создателей контента».

Изменения появятся в ближайшие недели, но только у части пользователей – остальные по-прежнему смогут видеть заветное число. Как Youtube будет выбирать «счастливчиков» и в каких странах тестировать отключение счетчика – неизвестно. Отказаться от эксперимента пользователь не сможет.

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Отключать возможность поставить дизлайк пока не планируют – просто теперь их количество будет видеть только автор, а влиять они будут на выдачу видео другим пользователям.

Когда YouTube впервые объявил, что планирует бороться с проблемой накручивания дизлайков, в компании рассматривали три идеи, пишет The Verge: спрятать одновременно лайки и дизлайки; полное их удаление; требование дополнительного взаимодействия, чтобы поставить дизлайк.

Сейчас Youtube пытается решить проблему не так радикально, как планировалось изначально, а пойти скорее путем Instagram, где тоже тестировали функцию отключения счетчика лайков.

По материалам НВ
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