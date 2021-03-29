Google запустил сервис оцифровки документов Stack

Экспериментальное подразделение Area 120 компании Google выпустило новый продукт под названием Stack. Это приложение, с помощью которого пользователи могут сканировать документы различного размера, систематизировать их и сохранять в Google Drive. Идея Stack принадлежит Кристоферу Педрегалу – сооснователю EdTech-стартапа Socratic, который Google приобрел в 2018 году, отмечает TechCrunch.

Функции Stack:

Для начала пользователю необходимо сфотографировать документ, который он бы хотел оцифровать. Stack преобразует его в PDF -файл, даст ему имя и предложит категорию – «стек» для сохранения.

После сканирования Stack извлечет из документа ключевую информацию, к примеру – общую сумму к оплате на счетах или номер страхового полиса, по которой пользователь сможет быстро найти необходимый файл. Это отличает сервис от сканера Office Lens компании Microsoft.

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Stack может автоматически сохранять все оцифрованные документы на Google Drive. Если пользователь решит удалить приложение, все файлы останутся у него под рукой.

Доступ ко всем документам может быть дополнительно защищен процедурой сканирования лица или отпечатка пальца.

Stack пока доступен только владельцам Android-устройств в США. Версии для iOS пока нет, но в Google отметили, что создадут ее, если у пользователей будет такая потребность.