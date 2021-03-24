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Google дополнит голосового ассистента функцией хранения пользовательских данных

Google дополнит голосового ассистента функцией хранения пользовательских данных

Портал Engadget со ссылкой на 9to5Google рассказал о тестировании Google новой функции для своего голосового помощника. С её помощью пользователи получат возможность сохранения разной информации непосредственно в Google Assistant. Это стало известно из закрытой бета-версии приложения для Android.

Согласно опубликованной информации, можно будет сохранять статьи, книги, контакты, события, билеты, места, плейлисты, списки продуктов, рецепты, напоминания, видео и веб-сайты в память Google Assistant при помощи голосовой команды. Список поддерживаемого контента намного больше.

Сохранённые элементы будут находиться в отдельной ленте внутри приложения Google Assistant наряду с карточками «Старые воспоминания» и «Сегодня». Также можно будет голосом отслеживать статус рейса, отправления и многое другое. Такая централизованность чем-то напоминает концепцию с Google TV, где поиск и подбор контента происходит одновременно со всех онлайн-площадок.

Тем не менее, такое развитие Google Ассистента может помочь пользователям держать всю нужную информацию в одном месте и быть более организованными.

По материалам 3dnews.ru
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