Volkswagen представил новый кроссовер Taigun (фото)

Официальная презентация состоялась 31 марта в Индии, поскольку именно с этого рынка и начнутся продажи автомобиля.
Как сообщает пресс-служба бренда, Taigun построен на платформе MQB-AO-IN, которая также лежит в основе Skoda Kushaq. Кроссовер длиной 4,2 метра получил колесную базу 2651 мм.
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Внешний вид машины во многом похож на Volkswagen T-Cross, который уже доступен в Китае. Автомобиль может похвастаться стильной решеткой радиатора, оригинальной головной оптикой, рейлингами на крыше и массивными бамперами.
Корма тоже выделяется за счет оптики — задние фонари соединены между собой светодиодной планкой повторителя стоп-сигнала, поэтому двери багажника подсвечивается практически по всей ширине.
Фото: MMR
Салон автомобиля выполнен в двух цветах: сером и золотистом. Передняя панель оснащена информационно-развлекательным комплексом с сенсорным экраном на 10,1 дюйма, который поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также виртуальной панелью приборов.
Фото: MMR
Под капотом Volkswagen Taigun будет устанавливаться 1,0-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 115 л.с. в сочетании с 6МКПП или классическим 6-ступенчатым «автоматом». Также для модели доступен двигатель объемом 1,5 литра в 150 л.с. в паре с «роботом» DSG7. Привод — передний.
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