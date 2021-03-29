Правительство установило механизм индексации алиментов

Кабинет Министров Украины установил механизм начисления размера алиментов, определенного судом в случае их взыскания государственным, частным исполнителем, в частности, проведение индексации со следующего года после определения размера алиментов.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Также Кабмин уточнил отдельные положения Порядка проведения индексации денежных доходов населения, которыми предусматривается урегулировать вопрос начисления индексации:

денежного обеспечения военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава, должностных лиц таможенной службы;

денежных доходов в случае их повышения не с 1 числа месяца, пропорционально времени, отработанному до и после повышения доходов.

Справка Finance.ua:

Порой бывает, что алименты становятся неподъемным финансовым бременем, когда их платить просто нечем. Может ли человек быть освобожден от задолженности по уплате алиментов, объяснила начальник Костопольского бюро правовой помощи Ровенского местного центра по предоставлению БВПП Татьяна Марчук.

Народные депутаты в первом чтении одобрили законопроект № 3881, который увеличивает минимальный размер алиментов.

Одной из форм материального содержания ребенка, не достигшего совершеннолетия, являются алименты — средства на содержание ребенка, которые определяются в доле от дохода его матери, отца и (или) в твердой денежной сумме.

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