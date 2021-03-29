Правительство установило механизм индексации алиментов

Кабинет Министров Украины установил механизм начисления размера алиментов, определенного судом в случае их взыскания государственным, частным исполнителем, в частности, проведение индексации со следующего года после определения размера алиментов.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Также Кабмин уточнил отдельные положения Порядка проведения индексации денежных доходов населения, которыми предусматривается урегулировать вопрос начисления индексации:
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