Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленности

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Это на 60,8% больше, чем в первом полугодии (5 299,2 грн).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Данные Госстата:

средняя цена для бытовых потребителей Украины составила 6 053,8 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м, что на 17,4% выше, чем в первом полугодии (5 157,2 грн);

бытовые потребители получили за полугодие 2 921,9 млн кубометров газа, небытовые – 8 398,0 млн кубометров.

“Вместе с тем цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых”, – отмечается в сообщении.



Таблиця РБК-Украина

Справка Finance.ua:

ООО “Нафтогаз Украины” сохранит цену на газ для населения на уровне 6,86 гривен/куб. м в апреле.

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