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Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленности

Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленности

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Это на 60,8% больше, чем в первом полугодии (5 299,2 грн).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Данные Госстата:

  • средняя цена для бытовых потребителей Украины составила 6 053,8 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м, что на 17,4% выше, чем в первом полугодии (5 157,2 грн);
  • бытовые потребители получили за полугодие 2 921,9 млн кубометров газа, небытовые – 8 398,0 млн кубометров.

“Вместе с тем цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых”, – отмечается в сообщении.


Таблиця РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • ООО “Нафтогаз Украины” сохранит цену на газ для населения на уровне 6,86 гривен/куб. м в апреле.
  • Газопоставляющие компании в апреле предлагают газ по цене от 6,75 до 8,85 гривны за кубометр.
  • Министерство социальной политики Украины рассчитает субсидии на следующий отопительный сезон. Это произойдет после введения для поставщиков газа населению обязательного «годового продукта».

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По материалам Finance.UA
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