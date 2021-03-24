Цена газа для населения в 1,4 раза превысила стоимость для промышленности

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 8 519,74 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Это на 60,8% больше, чем в первом полугодии (5 299,2 грн).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
Данные Госстата:
“Вместе с тем цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых”, – отмечается в сообщении.
Таблиця РБК-Украина
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