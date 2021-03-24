В «Укрпочте» недовольны переводом почти всех пенсионеров в банки

Кабинет Министров 31 марта рассмотрит проект постановления о прекращении финансирования доставки пенсий по почте для большинства пенсионеров с 1 сентября 2021 года, который подготовило Министерство социальной политики.

Об этом во вторник, 30 марта, заявил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Минсоц вносит завтра проект постановления о принудительном, с 1 сентября 2021 г., переводе на карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, тех, которые не ходят, и тех, кому за 80 лет. То есть пенсионерам будет принудительно открыт счет. Это в стране, где банки и банкоматы находятся в 4% населенных пунктов и часто ближайший на расстоянии 50−60 км», — написал он на своей странице в Facebook.

По информации Смилянского, сейчас через «Укрпочту» получают пенсии 3,5 млн человек. Пенсионеры, которые не входят в определенные категории, будут оплачивать доставку самостоятельно.

«Я очень надеюсь, что завтра — дальше откладывать уже некуда — на Кабмине будут приняты правильные решения. Которые позволят и нормально работать предприятию, и, что самое главное, не будут будоражить миллионы пенсионеров, которым и так есть о чем думать сегодня», — резюмировал гендиректор «Укрпочты».

Справка Finance.ua:

В случае принятия Верховной Радой законопроектов о прожиточном минимуме, минимальная пенсия составит- 3,5 тысячи гривен для лиц с полным страховым стажем.

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, почему пенсии в Украине через 30 лет могут снизиться почти в два раза. Это произойдет, если не вводить накопительную пенсионную систему.

С 4 марта началась выплата проиндексированных пенсий за март. Уже около 8 млн граждан получили пенсию, повышенную на 11%.

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