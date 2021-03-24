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Xiaomi представила сразу пять новых смартфонов серии Mi 11 (фото)

Xiaomi представила сразу пять новых смартфонов серии Mi 11 (фото)

Xiaomi провела в Китае крупную презентацию своих новых продуктов, центральное место в которой заняли новые смартфоны серии Mi 11 – всего было представлено пять новых моделей: Mi 11i, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Ultra – топовая модель серии Mi 11. Она выделяется как дизайном с массивным блоком, объединяющем многомодульную основную камеру и дополнительный 1,1-дюймовый экран AMOLED с поддержкой режима Always On (можно использовать и как видоискатель во время съемки селфи, и для отображения разных уведомлений), так и передовыми техническими характеристиками.

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Здесь и топовая флагманская SoC Snapdragon 888, и 6,81-дюймовый экран AMOLED с поддержкой частоты 120 Гц, и камера на новейшем 50-Мп сенсоре Samsung GN2 с дополнительным перископическим модулем, обеспечивающим 5-кратный оптический и 120-кратный цифровой зум, и поддержка сверхбыстрой беспроводной зарядки мощностью до 67 Вт.

В Украине официально будут продаваться Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite, которые станут самыми доступными моделями в актуальной линейке, Mi 11i – глобальная версия Redmi K40 Pro+, и топовый Xiaomi Mi 11 Ultra.

Модель Mi 11 Lite уже доступна для покупки в официальных магазинах партнеров Xiaomi, а модель Mi 11 Lite 5G присоединится к ней в апреле. Сроки выхода и цены на Mi 11i и Mi 11 Ultra именно для Украины пока не уточняются, но есть для Европы: Mi 11i стоит €649 за версию 8/128 ГБ и €699 за вариант 8/256 ГБ, а Mi 11 Ultra – €1200 за 12/256 ГБ.

Официальные цены:

  • Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) – 12 499 грн;
  • Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) – 12 999 грн;
  • Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 8499 грн (с 29 по 31 марта действует сниженная цена 6999 грн);
  • Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 9499 грн (с 29 по 31 марта действует сниженная цена 7999 грн).

По материалам ITC.ua
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