Xiaomi создала собственный процессор

Xiaomi официально подтвердила, что у компании готов новый чип собственной разработки. Это вызвало восторг у поклонников, ожидающих выхода преемника однокристальной системы Surging S1, представленной в 2017 году.

Однако стоит отметить, что в этот раз речь не идёт об однокристальной системе. Источники отмечают, что это процессор обработки изображений (ISP). Современные однокристальные системы включают в себя CPU, GPU, ISP, NPU и другие блоки, которые отвечают за различные задачи.

Сообщается, что Xiaomi ISP будет независимым процессором, который будет отвечать за обработку данных с камеры. Он может обрабатывать информацию о цвете, освещении и другую информацию, собранную датчиком изображения, и выдавать максимально качественное изображение в итоге.