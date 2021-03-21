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Xiaomi создала собственный процессор

Xiaomi создала собственный процессор

Xiaomi официально подтвердила, что у компании готов новый чип собственной разработки. Это вызвало восторг у поклонников, ожидающих выхода преемника однокристальной системы Surging S1, представленной в 2017 году.

Однако стоит отметить, что в этот раз речь не идёт об однокристальной системе. Источники отмечают, что это процессор обработки изображений (ISP). Современные однокристальные системы включают в себя CPU, GPU, ISP, NPU и другие блоки, которые отвечают за различные задачи.

Сообщается, что Xiaomi ISP будет независимым процессором, который будет отвечать за обработку данных с камеры. Он может обрабатывать информацию о цвете, освещении и другую информацию, собранную датчиком изображения, и выдавать максимально качественное изображение в итоге.

По материалам iXBT.com
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