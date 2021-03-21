«Слуги народа» планируют повысить ставки госпошлины

Группа депутатов «Слуги народа» готовит к рассмотрению в Верховной Раде проект закона 3236-1, которым предлагается осовременить ставки государственной пошлины. Такая пошлина взимается за совершение действий в интересах юридических и физических лиц и за выдачу документов, имеющих юридическое значение (за выдачу паспортов, регистрацию брака, нотариальные действия и т. д. ).

Об этом сообщает Telegram-канал «Ваші гроші».

Установление государственной пошлины регулируется Декретом Кабинета министров «О государственной пошлине», который был принят еще в 1993 году. Для определения подавляющего большинства ставок государственной пошлины используется необлагаемый минимум доходов граждан — 17 гривен.

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«Впрочем, из-за крайне низкого размера коэффициентов, используемых для вычисления ставок государственной пошлины, и отсутствия роста необлагаемого минимума доходов граждан, фактический размер большинства пошлин на удивление низок, и, вероятно, не покрывает даже себестоимости проведения кассовых операций — не говоря уже об оплате работы сотрудников госорганов, предоставляющих такие услуги», — сказано в сообщении.

Что предлагают изменить:

бенефициарами изменений должны стать местные бюджеты. Ведь государственная пошлина уплачивается по месту рассмотрения и оформления документов и зачисляется в местные бюджеты как неналоговые поступления, а именно «Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности».

Как изменятся ставки государственной пошлины в случае принятия законопроекта:

государственная пошлина за регистрацию брака возрастет с 0,85 грн до 119 грн;

за удостоверение завещаний — с 0,85 грн до 170 грн;

за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом, кроме транспортных средств — с 0,51 грн до 119 грн;

За удостоверение других поручений — с 0,34 грн до 170 грн.

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