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«Зеленые» номера получили уже более 4000 владельцев электрокаров

«Зеленые» номера получили уже более 4000 владельцев электрокаров

В Украине «зеленые» номерные знаки получили более четырех тысяч владельцев электромобилей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

«Украинцы довольно быстро увлеклись электромобилями. Хотя еще неохотно отказываются от бензина, но спрос растет. Мифов вокруг электродвигателей много. И аргументов «за» тоже. Это, прежде всего, дешевая заправка. Также простой сервис – нет смазки, свечей, фильтров и др. Еще они тихие и экологичные», – говорится в сообщении.

Как отмечается, сервисные центры МВД уже полгода выдают «зеленые» номерные знаки.

«Сейчас их получили более четырех тысяч владельцев электромобилей при регистрации/перерегистрации авто», – сообщили в МВД.

Там отметили, что в будущем благодаря наличию «зеленых» номерных знаков можно будет определить, разрешен ли въезд на определенные улицы (если эти ограничения установлены местными органами власти), можно ли парковаться на специально отведенных местах.

Справка Finance.ua:

  • В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто. В номерах для электромобилей используются не только символы, идентичные для латиницы и кириллицы, но и чистая латиница. Например, электромобили получат сочетания типа Z*, Y*, электромобили-такси – сочетания TV, TW, TY, TZ (и желтый фон), электробусы – свою серию и т.д.

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По материалам Finance.UA
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