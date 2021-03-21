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Минфин назвал факторы, позволившие перевыполнить доходы госбюджета-2020

Минфин назвал факторы, позволившие перевыполнить доходы госбюджета-2020

Министерство финансов определило четыре фактора, которые позволили перевыполнить доходную часть государственного бюджета Украины за 2020 год на 54 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“На днях Кабмин одобрил отчет о выполнении Государственного бюджета Украины за 2020 год. Так, по итогам года, несмотря на целый комплекс негативных факторов, вызванных коронакризисом (снижение прибыли предприятий, уменьшение импорта и экспорта товаров, сокращение объемов добычи природного газа и нефти, ослабление гривны и др.) план по доходам бюджета был не просто выполнен, но и перевыполнен на 54 млрд гривен”, – отмечается в сообщении.

Это стало возможным за счет:

  • повышения эффективности администрирования налогов и сборов;
  • совершенствования работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков;
  • ликвидации схем уклонения от уплаты налогов;
  • роста средней заработной платы.

Самое большое перевыполнение в госбюджет принесли:

  • внутренние НДС (+40,2 млрд грн);
  • акцизный налог (+6 млрд грн);
  • НДФЛ (+6 млрд грн).

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При этом была обеспечена своевременность возмещения НДС, о чем свидетельствует уменьшение в 2020 году остатка невозмещенных сумм налога на добавленную стоимость на 9,1 млрд грн до 18,3 млрд грн по состоянию на 01.01.2021. В общей сложности было возмещено 143,1 млрд.

По материалам Finance.UA
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