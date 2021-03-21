Что меняется в «Дія City»: работа с ФЛП, условия и налоги

Власти в Украине работают над специальным режимом для IT-компаний «Дія City». Первый законопроект, который вводит этот режим, отозвали, и сейчас Министерство цифровой трансформации представило доработанную версию. 25 марта 2021 года министерство провело пресс-конференцию, на которой ответило, чем новая версия проекта отличается от старой.
Об этом пишет Ain.ua.
Основные данные касаются обновленного законопроекта 4303-д (его скоро должны подать в Раду).
Читайте также: Налоговая система в «Дія City» поможет уменьшить налоговую нагрузку в 5 раз — министр
По словам замглавы комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Егора Чернева, основные нормы и условия, которые поменялись по сравнению со старой версией проекта № 4303, таковы:
Какие налоги предлагают:
Смогут ли компании-резиденты и дальше работать с ФЛП:
«Мы не планируем ломать действующую систему взаимоотношений. Мы готовы помогать той системе, которая уже работает», — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Внешнеэкономическая деятельность:
По словам замминистра Александра Борнякова, нормы о запрете ВЭД в законопроекте «Дія City» не будет.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»Вчера, 14:30 - 3642 11
Кличко отреагировал на призыв остановить работу маршрутокВчера, 10:14 - 1880 11
Rozetka планирует создать собственную платежную системуВчера, 09:45 - 1560 10
Представители IT-индустрии выступают против принятия закона о "Дія.City"Вчера, 16:47 - 1819 8
Бизнес предлагает снизить комиссию эквайринга до 1,4%Вчера, 10:47 - 961 8
Кто будет платить за электроэнергию меньшеВчера, 19:00 - 27659 1
Китай отреагировал на национализацию «Мотор Сичи»Вчера, 14:30 - 3642 11
До конца марта курс доллара ожидают резкие скачки - прогноз экспертовВчера, 16:02 - 1836
Представители IT-индустрии выступают против принятия закона о "Дія.City"Вчера, 16:47 - 1819 8
Кому из владельцев земельных паев надо задекларировать доходыВчера, 17:42 - 1027 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиПозавчера, 12:10 - 308
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 482
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1441 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 621 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2003 2