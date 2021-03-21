Что меняется в «Дія City»: работа с ФЛП, условия и налоги

Власти в Украине работают над специальным режимом для IT-компаний «Дія City». Первый законопроект, который вводит этот режим, отозвали, и сейчас Министерство цифровой трансформации представило доработанную версию. 25 марта 2021 года министерство провело пресс-конференцию, на которой ответило, чем новая версия проекта отличается от старой.

Об этом пишет Ain.ua.

Основные данные касаются обновленного законопроекта 4303-д (его скоро должны подать в Раду).

Читайте также: Налоговая система в «Дія City» поможет уменьшить налоговую нагрузку в 5 раз — министр

По словам замглавы комитета ВР по вопросам цифровой трансформации Егора Чернева, основные нормы и условия, которые поменялись по сравнению со старой версией проекта № 4303, таковы:

По сравнению с предыдущей версией не ограничивают разрешенные виды деятельности для компаний-резидентов.

Убрали требование для стартапов предоставлять бизнес-план.

Добавили норму о том, что компания-резидент имеет право работать с ФЛП , наравне с гиг-сотрудниками и штатными сотрудниками.

, наравне с гиг-сотрудниками и штатными сотрудниками. Ввели декларативный принцип вступления компании в «Дія City». Это означает, что если компания подает заявку и соответствует условиям, Минцифры обязано внести ее в реестр.

Изменили норму о том, что компании-резиденты обязательно должны вступать в саморегулирующуюся организацию ( СРО ), орган самоуправления. Теперь участие в ней добровольное.

Какие налоги предлагают:

НДФЛ — 5% вместо 18%;

— 5% вместо 18%; Военный сбор — 1,5%;

ЕСВ — 22% от минималки;

— 22% от минималки; Налог на выведенный капитал — 9% вместо налога на прибыль (18%).

Смогут ли компании-резиденты и дальше работать с ФЛП:

по словам представителей Минцифры, «Дія City» не будет отменять рабочую схему с ФЛП : компании-резиденты и далее смогут работать по такой модели.

Реклама

«Мы не планируем ломать действующую систему взаимоотношений. Мы готовы помогать той системе, которая уже работает», — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Внешнеэкономическая деятельность:

возможный запрет для ФЛП на 3-й группе заниматься ВЭД (внешнеэкономической деятельностью), т. е. , для примера, работать с иностранными заказчиками — это одно из замечаний, которые представители рынка высказывали к «Дія City». Об этом говорится в петиции против «Дія City» на сайте президента.

По словам замминистра Александра Борнякова, нормы о запрете ВЭД в законопроекте «Дія City» не будет.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫