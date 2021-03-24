Представители IT-индустрии выступают против принятия закона о "Дія.City"

Представители IT-индустрии считают законопроект № 4303, разрабатываемый при участии Минцифры, попыткой превратить украинскую IT-сферу в коррупционную «кормушку» для чиновников.
Об этом свидетельствует электронная петиция № 22/114 468-еп на сайте Президента Украины.
По словам автора документа, Чумакова Егора Сергеевича, он расценивает планы Министерства цифровой трансформации как угрозу своему благосостоянию и дополнительным аргументом в отношении эмиграции.
Почему айтишники считают «Дія.City» угрозой для индустрии:
1. Коррупционные риски. Автор петиции указывает, что не существует никаких гарантий, что следующее правительство не будет использовать государственную регуляцию как инструмент давления на бизнес. В качестве примера приводится негативный опыт Беларуси, которой привел почти к уничтожению IT отрасли.
2. Законопроект не учитывает потребности стартапов и малого бизнеса. Малый бизнес, особенно на начальном этапе, не способен содержать не менее 10 работников с минимальной заработной платой, которая составляет 1200 долларов США. А именно этот пункт является одним из критериев резидентства «Дія.City».
3. Потребности украинских IT-специалистов игнорируются. В документе говорится о том, что существует риск «картельного сговора», который сведет на нет возможности работников менять место работы. Автор говорит, что законопроект в основном игнорирует потребности специалистов отрасли и интересы, а именно — свободный, конкурентоспособный, нерегулируемый рынок труда и достойную заработную плату.
4. Петиция указывает на то, что Минцифры хочет запретить внешнеэкономическую деятельность для всех предпринимателей, принадлежащих к 3-й группе. Это повлечет сплошное уменьшение заработных плат, поскольку местные компании будут не в состоянии конкурировать с иностранными. Также такое решение будет тормозить работу многих людей, которые сотрудничают с зарубежными заказчиками.
«Что предлагают нам господин министр и его команда? Скопировать модель так называемого „Парка высоких технологий“, существующего в Беларуси, и заставить IT-компании стать резидентами Дия Сити. То есть, скопировать государственный регулятор с авторитарной страны, где имеет власть только диктатор. Именно эта власть в Беларуси нарушила свои гарантии и увеличила налоги, хотя обещала не делать этого до 2049 года», — отмечается в тексте петиции.
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Автор отмечает, что в отличие от других отраслей, спецификой IT-сферы является то, что 90% расходов приходится на фонд оплаты труда. Это позволило без каких-либо усилий или инвестиций со стороны государства создать конкурентоспособную отрасль экономики, которая на сегодня имеет оборот в шесть миллиардов долларов США и делает Украину привлекательной для иностранных инвесторов.
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